Conte Juventus dal suo futuro dipende quello di Allegri | l’ex bianconero aveva già dato la disponibilità a De Laurentiis! I retroscena e cosa può accadere

Il futuro di Antonio Conte è al centro delle attenzioni nella Serie A, con possibili rivoluzioni per la panchina della Juventus. Le ultime indiscrezioni rivelano che il suo approdo al Napoli potrebbe influenzare direttamente la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. In questo articolo esploreremo i retroscena di questa situazione e le implicazioni per il club bianconero.

Conte Juventus, dal suo futuro dipende quello di Allegri: ecco cosa sta succedendo sulle panchina di serie A. Il futuro di Conte è ancora in bilico tra Napoli e Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, dal futuro del tecnico pugliese dipende quello dell’ex bianconero Allegri che sembra vicino al Milan. PAROLE – «Antonio Conte ago della bilancia del valzer allenatori e del destino di Max Allegri come nel 2014 e nel 2020. Nel 2014 dopo l’intesa di giugno con Agnelli per andare avanti insieme, un mese dopo Conte si dimette al terzo giorno di ritiro e libera la panchina della Juventus per Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, dal suo futuro dipende quello di Allegri: l’ex bianconero aveva già dato la disponibilità a De Laurentiis! I retroscena e cosa può accadere

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Antonio Conte e la Juventus, le parole di De Laurentiis confermano cosa sta succedendo nel Napoli; Platini e la frase sul suo futuro alla Juve: Bello se torna Conte. Nessuno della società mi ha...; Non solo Conte: Elkann pronto a cambiare la Juventus; Juventus, primo affare per Conte: De Laurentiis anticipato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Dimissioni Conte”: la Juve sa già tutto - Conte e le ultime sul suo futuro tra Napoli e Juve. Spunta l'annuncio sulle dimissioni: ecco cosa sta succedendo ... 🔗Si legge su calciomercato.it

Conte-Juventus, super novità: si decide il suo futuro al Napoli entro questa data - La Juventus, adesso che è finito il campionato, sta effettuando tutte le valutazioni del caso su allenatore e gruppo squadra. Per quanto riguarda il Mondiale per Club, ai più riprese nonostante alcune ... 🔗Lo riporta jmania.it

Conte Juve, possibilità di permanenza al Napoli in aumento? Gli ultimi aggiornamenti sul tecnico: ecco cosa filtra sul suo futuro - Conte Juve, possibilità di permanenza al Napoli in aumento? Cosa filtra sull’allenatore dopo l’incontro con De Laurentiis Il Corriere della Sera ha fornito un importante aggiornamento su Conte dopo l’ ... 🔗Lo riporta juventusnews24.com

ANTONIO CONTE HAS DECIDED HIS FUTURE!? BEHIND THE SCENES ON THE FUTURE JUVE OR NAPLES