Conte Juventus c’è già l’accordo con i bianconeri? L’allenatore ha chiarito la situazione nell’incontro di ieri | cosa ha comunicato a De Laurentiis Retroscena

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati ieri per discutere di un potenziale accordo tra il tecnico e la Juventus. In un incontro durato quasi quattro ore, Conte ha chiarito la sua posizione, rivelando dettagli importanti su un possibile futuro con i bianconeri. Scopriamo i retroscena di questa conversazione e cosa potrebbe significare per entrambe le parti.

Conte Juventus, c’è già l’accordo coi bianconeri? Retroscena sull’incontro di ieri con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri Antonio Conte si è seduto al tavolo con Aurelio De Laurentiis per quasi quattro ore: come rivelato da Repubblica, il tecnico ha comunicato al presidente di non aver preso alcun tipo di accordo con altri club, smentendo così i rumors sul suo possibile ritorno alla Juventus. Sono giorni di riflessione per l’allenatore del Napoli: la decisione definitiva sul suo futuro non è ancora arrivata. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, c’è già l’accordo con i bianconeri? L’allenatore ha chiarito la situazione nell’incontro di ieri: cosa ha comunicato a De Laurentiis. Retroscena

