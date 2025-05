Conte Juve Sorrentino è scettico sulla bontà del ritorno del leccese in bianconero | Sono un po’ restio in merito ai cavalli di ritorno soprattutto per questo motivo

Nell'ultima intervista esclusiva con JuventusNews24, Stefano Sorrentino esprime il suo scetticismo riguardo al possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. L'ex portiere evidenzia la sua riserva sui "cavalli di ritorno", sottolineando la necessità di cautela nella gestione di tali situazioni. Scopriamo insieme le sue riflessioni su questo tema delicato e le implicazioni per il futuro della squadra bianconera.

Conte Juve, Sorrentino predica calma sul possibile ritorno del leccese in bianconero: ecco le sue parole espresse a . ha intervistato in ESCLUSIVA Stefano Sorrentino, il quale è stato pizzicato sulla questione legata al ritorno di Antonio Conte in bianconero. Ecco le sue parole. CONTE – « I risultati parlano per lui. Conte ha disputato sei campionati in Serie A e ne ha vinti cinque con tre club diverse. Quando ci sono delle situazioni complicate lui viene sempre chiamato: io sono comunque un po’ restio in merito ai cavalli di ritorno e alle minestre riscaldate. Soprattutto per lui che ha vinto tanto da calciatore e allenatore ci si aspetta sempre qualcosa in più ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Sorrentino è scettico sulla bontà del ritorno del leccese in bianconero: «Sono un po’ restio in merito ai cavalli di ritorno soprattutto per questo motivo»

