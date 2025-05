Conte Juve possibilità di permanenza al Napoli in aumento? Gli ultimi aggiornamenti sul tecnico | ecco cosa filtra sul suo futuro

Il futuro di Antonio Conte al Napoli potrebbe essere più sicuro del previsto. Dopo un incontro di oltre tre ore con il presidente Aurelio De Laurentiis, emergono nuove indicazioni sulla possibilità di una sua permanenza. Questo articolo esplora gli aggiornamenti recenti e le dinamiche in gioco riguardanti il tecnico e il club partenopeo.

Conte Juve, possibilità di permanenza al Napoli in aumento? Cosa filtra sull’allenatore dopo l’incontro con De Laurentiis. Il Corriere della Sera ha fornito un importante aggiornamento su Conte dopo l’incontro di oltre tre ore con Aurelio De Laurentiis avvenuto nella giornata di ieri. Sarebbero infatti in aumento le possibilità che Antonio Conte rimanga al Napoli: l’incontro di ieri con ADL avrà un seguito nella giornata di domani o dopodomani, con il “pressing” che continuerà da parte di tutto l’ambiente. Il tecnico vacilla, attende novità anche la Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, possibilità di permanenza al Napoli in aumento? Gli ultimi aggiornamenti sul tecnico: ecco cosa filtra sul suo futuro

Cosa riportano altre fonti

