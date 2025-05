Conte Juve Gazzetta ieri summit di quattro ore | ADL promette un mercato top e lancia un ultimatum al tecnico Si decide entro quella data

Ieri si è tenuto un summit di quattro ore tra la Juventus e Antonio Conte, con ADL che ha promesso un mercato di alto livello. Durante l'incontro, è stato lanciato un ultimatum al tecnico: le decisioni cruciali sul suo futuro dovranno essere prese entro una data stabilita. Ecco tutte le novità su questa situazione in evoluzione.

