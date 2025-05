Conte Juve due aspetti stanno facendo la differenza! Così potrebbe decidere di restare al Napoli | ecco cosa è successo dopo l’incontro con De Laurentiis Ultime

Le ultime novità sul futuro di Antonio Conte nel panorama del calcio italiano hanno suscitato grande interesse. Due fattori chiave stanno influenzando la sua decisione, che potrebbe portarlo a rimanere al Napoli invece di tornare alla Juventus. Scopriamo cosa è emerso dopo l’incontro tra l’allenatore e De Laurentiis e come queste dinamiche potrebbero plasmare le prossime mosse nel calciomercato.

Conte Juve, due aspetti stanno facendo la differenza: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'allenatore. Sta cambiando tutto nelle ultime ore. Uno dei nomi più forti per il ruolo di allenatore della Juve per la prossima stagione, Antonio Conte, potrebbe decidere di restare al Napoli. Gli aggiornamenti riportati da Alfredo Pedullà. PAROLE – «C'era fiducia da parte della Juve per coronare l'inseguimento di Conte e riportarlo a casa. Ieri Conte si è presentato all'incontro col Napoli con il rapporto di De Laurentiis che è stato di grande rispetto e sono cambiate delle cose. Il pressing silenzioso del Napoli che ha sempre pensato di non porre ostacoli dal punto di vista contrattuale: se Conte vuole andare via, non ci sono barriere.