Conte Juve Cannavaro netto | Il rischio che accada questa cosa c’è Se torni è perché sei stato benissimo però ricominci da zero

Fabio Cannavaro commenta il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando che se l’allenatore dovesse tornare, lo farebbe solo perché si è trovato molto bene, ma partirebbe da zero. La discussione sul ritorno di Conte in bianconero rimane calda e ricca di intrecci, con molte aspettative e rischi legati a un possibile ritorno. Scopri tutte le ultime dichiarazioni e analisi sulla situazione attuale del caso Juventus-News24.

Conte Juve, Cannavaro netto sul possibile ritorno in bianconero dell’allenatore: tutte le dichiarazioni. Fabio Cannavaro ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy, tornando sul possibile futuro di Conte, allenatore del Napoli accostato alla Juve. PAROLE – «Il rischio c’è, ma parliamo di società importanti. E se torni è perché sei stato benissimo. Però ricominci da zero e ti rimetti in gioco, preparando una stagione intera. Mossa che mi stupisce? Di Palladino oggi, sicuramente. Al di là di tutto, quest’anno ha fatto tanti punti e la squadra è tornata in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Cannavaro netto: «Il rischio che accada questa cosa c’è. Se torni è perché sei stato benissimo però ricominci da zero»

Cannavaro si sbilancia: “Scudetto all’ultima giornata. Vi racconto l’incontro con Conte” - Fabio Cannavaro si espone sul destino dello scudetto in un emozionante finale di stagione. In un'intervista esclusiva, l'ex difensore condivide il suo pronostico sulla vittoria e rivela interessanti dettagli sul suo incontro con Antonio Conte, offrendo uno sguardo unico sulle dinamiche del calcio e sulle speranze del Napoli. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sky DE - Il Napoli su Sanè ma c'è da battere la concorrenza di Premier e Galatasaray. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cannavaro: "Conte-Juventus e Sarri-Lazio? Se torni è perché sei stato benissimo..." - Fabio Cannavaro, ex difensore e allenatore, ha parlato a Sky Sport da Solomeo, dove si tiene l'evento di presentazione dei 100 nomi candidati alla vittoria del Golden Boy, il premio dedicato ... 🔗Da tuttojuve.com

Pagina 4 | Buffon e il futuro Juve: "Ritorno Conte? Non sono così convinto perché..." - Buffon si sposta all'interno prendendo parte all'evento, a margine del quali arrivano altre dichiarazioni. L'argomento? la perdita del talento nel calcio italiano: " Sono vent'anni che ci vergogniamo ... 🔗Scrive tuttosport.com

Cannavaro: "Conte mi ha detto che sta benissimo a Napoli, sarebbe un peccato se andasse via" - L'ex giocatore del Napoli Fabio Cannavaro, ai microfoni de Le lene ha parlato di Conte: "Sarebbe un peccato se Conte andasse via, è una garanzia per il Napoli. Ha avuto ... 🔗Si legge su tuttojuve.com

LE PAROLE DA BRIVIDI DI DEL PIERO PER LA JUVENTUS #Shorts