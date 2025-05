Conte Juve Biasin sicuro | La situazione non sembra sconvolgere più di tanto De Laurentiis L’analisi sul futuro

Nell'ultimo editoriale per Tuttomercatoweb, Biasin offre un'analisi approfondita sul futuro di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando come la situazione attuale non sembri preoccupare particolarmente il presidente De Laurentiis. Le sue osservazioni gettano nuova luce sul contesto calcistico e sulle dinamiche tra i due protagonisti, in un momento chiave per il futuro del club bianconero.

Conte Juve, Biasin sicuro sul futuro del tecnico salentino. E sulla situazione che sta vivendo il patron De Laurentiis. Le sue dichiarazioni. Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb Biasin ha parlato così del futuro di Antonio Conte, allenatore fresco di vittoria scudetto con il Napoli e corteggiassimo dalla Juve. BIASIN – « Il futuro di Antonio Conte è in bilico (ebbene sì, la Juve pressa ma deve prima sistemarsi a livello dirigenziale) e comunque la cosa non sembra sconvolgere più di tanto patron De Laurentiis. Sapete perché? Perché sa fare calcio come pochi e si è già portato avanti...

