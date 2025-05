conte il napoli gli dà garanzie di mercato più solide rispetto alla juventus galetti

Secondo l’esperto di mercato Rudy Galetti, il Napoli offre a Antonio Conte garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus, rafforzando la sua decisione di restare sulla panchina azzurra. Il barometro di mercoledì sera conferma la stabilità e il progetto ambizioso del Napoli, che si conferma una meta più convincente per il tecnico campano.

Conte, il Napoli gli dà garanzie di mercato più forti rispetto alla Juventus Il barometro di mercoledì sera dà Antonio Conte al Napoli. Il tecnico avrebbe deciso di restare. L’esperto di mercato Rudy Galetti scrive su X: Come riportato oggi, in questo momento il N apoli sta fornendo a Conte garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma tra i campioni d’Italia cresce l’ottimismo sul fatto che Antonio possa guidare la squadra anche la prossima stagione. I prossimi saranno giorni decisivi. As reported earlier today, #Napoli are providing #Conte with stronger transfer market guarantees than Juve at this stage. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it