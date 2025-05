Conte? Ha rinnovato l’affitto della sua casa a Napoli | l’annuncio fa sognare i tifosi azzurri

Antonio Conte ha rinnovato l'affitto della sua casa a Napoli, suscitando l'entusiasmo dei tifosi azzurri. Mentre si prepara a prendere decisioni cruciali sul futuro del club, il recente scudetto vinto ha reso questi giorni ancora più significativi. I tifosi sperano che questo segno possa annunciare un periodo fruttuoso per gli azzurri e per il suo allenatore.

Sono giorni molto importanti per il futuro di Conte. Intanto, è arrivato un annuncio cruciale sul futuro del tecnico. Il Napoli e Antonio Conte sono chiamati a decidere il futuro del club. Lo scudetto vinto pochi giorni fa è stato del tutto incredibile e inaspettato. Il cammino degli azzurri è stato netto, anche se gran parte del merito va ad Antonio Conte che ha svolto un lavoro enorme. Ad oggi, però, il futuro dell'allenatore apparirebbe più in bilico che mai. Dopo l'incontro di ieri con Aurelio De Laurentiis, Conte si è preso del tempo per riflettere. Intanto, però, sono arrivati dettagli importanti sul futuro.