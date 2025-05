Conte dopo l’incontro con il Papa | È sempre emozionante sono giornate che sicuramente ti rimangono dentro per tutta la vita

L'incontro tra Antonio Conte e Papa Francesco ha lasciato un'impronta indelebile nell'animo dell'allenatore del Napoli. In un’intervista a Vatican News, Conte ha condiviso le sue emozioni e riflessioni dopo questa giornata speciale, mentre le voci su un possibile ritorno alla Juventus si intensificano. Ecco le sue dichiarazioni.

Conte, allenatore del Napoli e accostato ad un ritorno alla Juve, ha parlato così dopo l’incontro con il Papa. Le sue dichiarazioni. A Vatican News, l’allenatore del Napoli (accostato ad un ritorno alla Juve ) Antonio Conte ha parlato così dopo l’incontro avvenuto ieri con Papa Leone XIV. Queste le sue dichiarazioni. INCONTRO COL PAPA – «È sempre molto emozionante, sono giornate che sicuramente rimangono dentro di te per tutta la vita. Siamo molto contenti di essere venuti con i ragazzi e con tutto lo staff a salutare il nuovo Papa, gli auguriamo un gran bene. C’è una parola che mi è rimasta impressa? Ha parlato sempre di squadra, lui ha parlato sempre di fare le cose di squadra, in armonia, puntando sul collettivo e mai sull’individualità... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte dopo l’incontro con il Papa: «È sempre emozionante, sono giornate che sicuramente ti rimangono dentro per tutta la vita»

Approfondimenti da altre fonti

LIVE! Napoli-day tra l'incontro col Papa e il vertice Conte-AdL; Scudetto Napoli, Conte, De Laurentiis e la squadra in visita da Papa Leone XIV; Napoli, finito l'incontro tra De Laurentiis e Conte. Papa Leone XIV: «Dicono che io sia romanista, non tutto q; Il Napoli dal Papa: “Dicono che sono romanista, siete benvenuti”. De Laurentiis e Conte via insieme. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conte dopo l'incontro col Papa: "Sono giornate che ti restano dentro per sempre" - Antonio Conte, i calciatori e la famiglia De Laurentiis sono stati ricevuti questa mattina martedì ventisette maggio in Udienza da Sua Santità Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostoli ... 🔗Scrive msn.com

Napoli, Conte spaventa i tifosi della Juventus: il clamoroso dietrofront dopo l’incontro con De Laurentiis - Dopo tre di colloqui, il tecnico e il patron azzurro non hanno raggiunto un accordo, ma sembrano essere più vicini ... 🔗Riporta sport.virgilio.it

Napoli dal Papa, Conte-De Laurentiis fumata in stand-by - Tra il Napoli e Antonio Conte sono ore di riflessione dopo l'incontro di oltre tre ore con il presidente Aurelio De Laurentiis, e di emozioni, se riavvolgiamo il nastro alla festa Scudetto sul ... 🔗Da ansa.it

MISTER CONTE DOPO L'INCONTRO CON PAPA LEONE #conte #Vaticano #papaleone #napoli #sscnapoli #shorts