Conte cresce la fiducia sulla permanenza di Conte Sky e Fabrizio Romano

Le ultime notizie da Sky Sport e Fabrizio Romano aiutano a rafforzare la possibilità che Antonio Conte rimanga a Napoli, con crescenti segnali di fiducia e qualche speranza di ufficializzazione. Mentre il club si impegna a costruire una squadra ambiziosa, si attende ancora la decisione finale dell'allenatore per ufficializzare il suo futuro.

Conte, cresce fiducia sulla permanenza di Conte (Sky e Fabrizio Romano) Sky Sport 24 segue la linea Di Marzio e dice: “Cresce la fiducia nella permanenza di Antonio Conte a Napoli. Molti aspetti sono stati chiariti, il club ha dato ampie garanzie di voler costruire una squadra importante. C’è cauto ottimismo in attesa che Conte sciolga le riserve”. Interviene su X anche Fabrizio Romano: Il Napoli è fiducioso sulla permanenza di Antonio Conte come allenatore della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte, i contatti sono stati positivi. La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che il tecnico resti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte, cresce la fiducia sulla permanenza di Conte (Sky e Fabrizio Romano)

