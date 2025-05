Conte alla Juventus Radio Kiss Kiss De Maggio rivela un retroscena che potrebbe cambiare tutto! L’indiscrezione riguarda il suo contratto…di affitto di casa a Napoli La notizia

Un'inaspettata indiscrezione lanciata da Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, sta facendo rumore nel mondo del calcio. Si parla di un possibile cambio di scenario per Antonio Conte e la Juventus, legato a un contratto di affitto della sua casa a Napoli. Questa rivelazione potrebbe influenzare le strategie future della Vecchia Signora e il destino del tecnico azzurro.

Conte alla Juventus, De Maggio e l’indiscrezione sul contratto.di affitto della casa del tecnico azzurro! La rivelazione. Il direttore di Radio Kiss Kiss, nonché tifoso del Napoli, Walter De Maggio ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe allontanare Antonio Conte dalla Juventus. Di seguito, riportiamo l’indiscrezione che lo riavvicina all’azzurro attraverso il contratto.dell’affitto di casa. LE PAROLE – «Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, il contratto della casa di Antonio Conte sarebbe in scadenza il 30 giugno. Da quanto ci dicono il tecnico avrebbe esercitato l’opzione per averla in affitto per un altro anno». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte alla Juventus (Radio Kiss Kiss), De Maggio rivela un retroscena che potrebbe cambiare tutto! L’indiscrezione riguarda il suo contratto…di affitto di casa a Napoli. La notizia

