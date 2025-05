ConTatto Così va in scena la gentilezza

Il progetto ConTatto, ideato dalla Compagnia Tpo e sostenuto dal dipartimento per le politiche della famiglia, si avvia alle battute finali. In un anno di opere performative, ha portato oltre mille persone a esplorare e vivere il tema della gentilezza, dimostrando il potere delle arti nel promuovere relazioni positive e connessioni umane. Scopriamo come il progetto ha trasformato il concetto di gentilezza in un'esperienza condivisa.

E’ alle battute finali ConTatto, il progetto ideato dalla Compagnia Tpo con il sostegno del dipartimento per le politiche della famiglia del governo. Nato per raccontare e far vivere la gentilezza attraverso le arti performative, ConTatto ha coinvolto nel corso di dodici mesi oltre mille persone, tra studenti, insegnanti, famiglie e artisti, dando vita a 180 ore di laboratori teatrali, esperienziali e partecipativi. Ora si avvia alla sua fase conclusiva con un momento speciale: trenta repliche di uno spettacolo pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Prato, direttamente a contatto con bambini e ragazzi, dal titolo "Fine... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ConTatto. Così va in scena la gentilezza

Cosa riportano altre fonti

ConTatto. Così va in scena la gentilezza; Gli allievi in scena: così Cirko Vertigo conquista i piccoli; Così com’è, il tema dell’Alzheimer nel film di Antonello Scarpelli in uscita nei cinema: la clip; Lilo & Stitch, come finisce il remake Disney? Spiegazione della scena post-credit. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

bebeee