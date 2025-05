Consultori in Emilia-Romagna 360mila 500 utenti nel 2024 Prevenzione oncologica tra i servizi più usati

Nel 2024, i consultori familiari dell'Emilia-Romagna festeggiano cinquant'anni di attività, accogliendo oltre 360.000 utenti. Questa rete, composta da 172 strutture, si conferma fondamentale per la salute della comunità, con una particolare enfasi sulla prevenzione oncologica. L'aumento delle richieste sottolinea l'importanza di questi servizi, che si rivolgono a donne, giovani, adulti e coppie, rispondendo alle crescenti esigenze di assistenza e supporto.

