Consulenze private favorevoli all' accordo Aimag-Hera ora tocca al Consiglio Comunale

Il dibattito sull'accordo Aimaghera entra in una fase decisiva con il deposito di due pareri "pro veritate" che offrono supporto giuridico ed economico all'operazione. Nei prossimi giorni, saranno resi pubblici gli atti pertinenti, mentre entro giugno il Consiglio comunale avvierà il percorso per l'approvazione della delibera, delineando così un passo cruciale per la gestione della questione.

Dopo il deposito dei due pareri “pro veritate” sull’accordo, uno giuridico e l’altro economico-finanziario, è prevista, nei prossimi giorni, la pubblicazione degli atti relativi all’operazione ed entro il mese di giugno, sarĂ avviato l’iter per l’approvazione in Consiglio comunale. La delibera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Consulenze private favorevoli all'accordo Aimag-Hera, ora tocca al Consiglio Comunale

Accordi verbali: che valore hanno? | Studiare Diritto Facile