Consiglio d’Europa Mattarella | ‘stima e fiducia in forze dell’ordine’

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per domani il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, per ribadire la stima e la fiducia nelle Forze dell'ordine. Questo incontro sottolinea l'importanza del loro operato, guidato dai principi democratici, in un momento cruciale per il paese.

Roma, 28 mag. – “Il Presidente della Repubblica ha invitato a colloquio per domattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione”. E’ quanto si legge in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Consiglio d’Europa, Mattarella: ‘stima e fiducia in forze dell’ordine’

Se ne parla anche su altri siti

Mattarella a Bruxelles visita le Istituzioni europee; Meno male che Sergio c’è Mattarella riempie il vuoto lasciato da Meloni e Schlein sulla scena europea; Mattarella esorta l'Unione Europea a essere autorevole e protagonista; Il Consiglio d'Europa: L'Italia studi al più presto il razzismo tra le forze di polizia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Consiglio d’Europa, Mattarella conferma stima e fiducia in forze ordine - Roma, 28 mag. (askanews) – “Il Presidente della Repubblica ha invitato a colloquio per domattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la ... 🔗Segnala askanews.it

Consiglio d'Europa: Mattarella incontra Pisani, stima e fiducia in Forze Ordine - Roma, 28 mag. Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato a colloquio per domani mattina il capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pis ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

La fake news del Consiglio d'Europa: "Poliziotti italiani razzisti". Meloni: "Vergogna" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com