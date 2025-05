Consiglio d’Europa | L’Italia studi razzismo tra le forze di polizia

Il Consiglio d'Europa ha esortato l'Italia a condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale tra le forze di polizia, per analizzare la situazione attuale nel Paese. Bertil Cottier, presidente della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa nel contesto della lotta contro il razzismo e per la promozione dei diritti umani.

(Adnkronos) – Il Consiglio d'Europa raccomanda oggi, mercoledì 28 maggio, al governo italiano di "condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale per valutare la situazione nel Paese". A parlarne è Bertil Cottier, presidente della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri), l'organismo antirazzismo del Consiglio d'Europa, durante la conferenza stampa per la presentazione del .

