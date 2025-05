Consiglio d’Europa | Italia studi razzismo fra forze di polizia

Il Consiglio d'Europa sollecita l'Italia a intraprendere urgentemente uno studio indipendente sulla profilazione razziale all'interno delle sue forze di polizia. Questa raccomandazione arriva in un contesto europeo caratterizzato da un aumento di casi in cui agenti fermano cittadini basandosi su criteri razziali, evidenziando la necessità di affrontare il problema del razzismo nelle pratiche di polizia per garantire l'uguaglianza e i diritti di tutti.

Il Consiglio d’Europa raccomanda all’Italia di condurre “al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia “. In diversi Paesi europei” si vede “un fenomeno crescente” con “agenti di polizia che fermano persone per la strada basandosi sul colore della loro pelle, sulla loro reale o presunta nazionalità o religione. Questo va contro i valori europei”. Lo ha affermato Tena Simonovic Einwalter, vicepresidente dell’Ecri, La commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa. Monito del presidente Bertil Cottier dell’Ecri: “Condurre studio indipendente sul fenomeno”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consiglio d’Europa: Italia studi razzismo fra forze di polizia

