Consigli di lettura | maggio 2025

Maggio 2025 ci invita a riscoprire il potere della lettura, un rifugio tra le frenesie quotidiane. In questo articolo, esploriamo "L’anno ha perso la sua primavera" di Edgar Morin, un romanzo autobiografico che narra la giovinezza di Albert Mercier, rivelando un viaggio interiore profondo e significativo. Scopri come le parole possono aiutarci a riflettere e comprendere il mondo che ci circonda.

In un’epoca in cui il tempo sembra sfuggirci di mano, la lettura resta uno degli strumenti più potenti per rallentare, riflettere e comprendere il mondo che ci circonda. L’anno ha perso la sua primavera di Edgar Morin. Romanzo autobiografico che racconta la giovinezza di Albert Mercier, alter ego dell’autore, nella Parigi degli anni ’30. Segnato dalla perdita della madre e dalle bugie degli adulti, Albert cresce tra solitudine e rifugio nei libri e nei film. Con l’ascesa di Hitler, la politica irrompe nella sua vita e, dopo l’occupazione della Francia, sceglie di unirsi alla Resistenza. Scritto nel 1946 e rimasto inedito fino a oggi, il romanzo illumina la formazione psicologica e politica di uno dei più grandi pensatori contemporanei. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com