Consegna di droga in carcere per saldare un debito | il piano salta due arresti

Un piano audace di consegna di droga in carcere, volto a saldare un debito di 2mila euro, ha subito un arresto imprevisto. A Lecce, oltre 300 grammi di cocaina e 100 di hashish erano destinati a entrare nel penitenziario, ma l'operazione non è andata a buon fine. Telefoni, minacce e violenza caratterizzano questa intricata vicenda che mette in luce il traffico di sostanze all'interno delle mura detentive.

LECCE – Telefoni, droga, minacce e violenza: sono gli ingredienti di una storia che, nata in carcere, in carcere doveva concludersi con l’introduzione di oltre 300 grammi di cocaina e 100 di hashish per saldare un debito di 2mila euro relativo all’acquisto di 20 grammi di “bamba”. Il finale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Consegna di droga in carcere per saldare un debito: il piano salta, due arresti

