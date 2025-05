Consapevoli dei disagi provocati dai cantieri Studenti abbiate pazienza e collaboriamo

Il 28 maggio si è tenuta la riunione plenaria conclusiva della Consulta provinciale degli Studenti, durante la quale la presidente della Provincia, Monica Patelli, ha esortato gli studenti alla pazienza riguardo ai disagi causati dai cantieri. Un incontro che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e i giovani, riconoscendo l'impegno e l'attenzione dimostrati dai ragazzi nel perseguire un dialogo costruttivo.

