connettività wireless in un grande parco divertimenti

Milano, 28 Maggio 2025 – L’Acqua Village di Follonica, noto parco acquatico, si appresta a rivoluzionare l'esperienza dei visitatori grazie a un potenziamento della connettività wireless. Fino ad ora, il segnale Wi-Fi era limitato e poco affidabile, compromettendo l'interazione e il divertimento degli ospiti. In questo articolo, esploreremo come questa innovazione tecnologica trasformerà l'esperienza nel parco, rendendola più connessa e coinvol

Milano, 28 Maggio 2025 – L’Acqua Village di Follonica, è un parco acquatico che offre intrattenimento in una grande struttura all’aperto, dove trovano spazio piscine, scivoli e spettacoli acquatici. All’interno del parco la connettività Wi-Fi era molto lacunosa, basata su collegamenti 10100 e solo a 2.4 GHz. Questo comportava difficoltà di collegamento sia per la gestione degli ordini che per l’emissione degli scontrini. Inoltre, lato pubblico, la scarsa diffusione del segnale di telefonia mobile rendeva l’utilizzo delle app più note difficoltoso. Di fronte alla necessità di ottimizzare le prestazioni dei servizi interni offerti dal parco, rendere efficaci i processi di gestione, utilizzare nuovi sistemi di diffusione musicale, e fornire un servizio di connettività internet più efficiente a favore dei clienti, la direzione del parco ha deciso di cercare una soluzione efficace ed innovativa... 🔗 Leggi su Pantareinews.com