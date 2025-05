confindustria il costo dell energia e gli altri macigni sulla strada di orsini

Negli ultimi anni, Confindustria si trova di fronte a sfide significative, tra cui il crescente costo dell'energia e questioni di identità. Nell'assise di Bologna, alla presenza di esponenti politici di alto livello come Giorgia Meloni e Roberta Metsola, si è discusso di come affrontare questi macigni che ostacolano il progresso dell'associazione e la sua rappresentatività nel panorama economico italiano.

Confindustria, che martedì ha tenuto la sua assise in quel di Bologna (colpo d'occhio maestoso sulla affollatissima platea, e politica rappresentata ai massimi livelli da Giorgia Meloni a Roberta Metsola ), da un po' di anni, forse troppi, ha un problema identitario da risolvere. Chi rappresenta? In teoria l' industria italiana nel suo sempiterno combattere con problemi esogeni ed endogeni. Come la rappresenta? Con alti e bassi, a seconda del rapporto che il suo presidente riesce a instaurare con il governo di turno. Il bacia guancia con la premier che il presidente Emanuele Orsini sfoggia in favor di telecamere ogni volta che la incontra farebbe pensare che il rapporto vada a gonfie vele...