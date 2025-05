Confezionavano dosi di cocaina in casa | domiciliari e obbligo di presentazione per i due arrestati

Due arresti per spaccio di droga ad Agrigento: Gioacchino Mangiavillano, cinquantanovenne, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la sua compagna, M. C. R., ventottenne, dovrà presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria. Entrambi sono stati sorpresi durante la preparazione di dosi di cocaina nella loro abitazione, un'attività illecita che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Arresti domiciliari per il cinquantanovenne Gioacchino Mangiavillano e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la compagna, la ventottenne M. C. R., sorpresi mentre confezionavano dosi di cocaina in casa. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Agrigento che ha convalidato il... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Confezionavano dosi di cocaina in casa": domiciliari e obbligo di presentazione per i due arrestati

Ne parlano su altre fonti

Sorpresi mentre in casa confezionano dosi di cocaina: arrestata una coppia; Lite con il vicino per il portone e i carabinieri gli trovano la droga in casa: arrestato; Droga. Blitz della polizia in abitazione, sequestrate 10 dosi di cocaina; Spaccio di cocaina, due arresti: una era la stessa donna fermata poche settimane fa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Palma di Montechiaro, coppia sorpresa a confezionare cocaina in casa: arrestati - Sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre confezionavano dosi di cocaina nella propria abitazione. Un uomo di 59 anni, già sottoposto alla misura della libertà vigilata, e la sua compagna di 28 ... 🔗Scrive scrivolibero.it

Creato a casa un piccolo hub della droga: quattro arresti a Cerda - Avevano creato un piccolo hub della droga a Cerda, nel Palermitano, in cui i quattro confezionavano e vendevano dosi di cocaina e hashish. 🔗Da meridionews.it

Al Quarticcolo il crack nascosto sottoterra e nei cestini dei rifiuti: sequestrate oltre 600 dosi - Cinque gli spacciatori arrestati dai carabinieri. Nella vicina Centocelle una donna nascondeva in casa armi e un chilo di cocaina ... 🔗Segnala romatoday.it

Confezionavano dosi di “Cocaina” davanti al figlio di tre anni: due arresti