Confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti nella strage di Viareggio

La condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex ad di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, è stata confermata nel processo d'appello ter riguardante la tragica strage di Viareggio del 29 giugno 2009. L'incidente, che provocò la morte di 32 persone e centinaia di feriti, ha segnato profondamente la memoria collettiva e sollevato interrogativi sulla sicurezza ferroviaria in Italia.

Confermata la condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e di Ferrovie dello Stato, nel processo d'appello ter relativo alla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che causò la morte di 32 persone e un centinaio di feriti. La sentenza della Corte d'appello di Firenze, emessa dopo poco più di due ore di camera di consiglio, ha ribadito le pene per tutti i dodici imputati coinvolti, assecondando la richiesta della procura generale e confermando integralmente le decisioni prese dai giudici di secondo grado nell'appello bis.

