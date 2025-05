Conferma su supplenza sostegno 2025 26 | entro quale data il docente deve dare la propria risposta?

Nel contesto della gestione delle supplenze per il sostegno nell'anno scolastico 2025/26, le famiglie dovranno presentare domanda di conferma per il docente in servizio entro il 31 maggio. Ma entro quale data il docente deve comunicare la propria disponibilità? Scopriamolo nell'articolo.

Entro il prossimo 31 maggio le famiglie dovranno presentare richiesta della conferma del docente supplente in servizio nell'a.s. 202526. Entro quale data invece il docente chiamato in causa deve dare la propria disponibilità? L'articolo Conferma su supplenza sostegno 202526: entro quale data il docente deve dare la propria risposta? ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI; Scuola, insegnante di sostegno confermato dalle famiglie: Tar boccia ricorso dei sindacati; Conferma dell’insegnante di sostegno su richiesta delle famiglie: le ragioni del NO; Supplenza sostegno 2025: conferma, orario e scadenze per i docenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI - A colloquio con la sindacalista Chiara Cozzetto Anief per spiegare i punti più critici del dm n. 32/2025, sulla conferma dell'insegnante di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26. La prima scade ... 🔗Scrive orizzontescuola.it

Conferma supplente di sostegno per il 2025/26: innanzitutto verificare se il posto c’è ancora dopo i trasferimenti dei docenti di ruolo - Il primo step dell'iter che porterà all'attuazione del decreto n. 32/2025 cade alla fine di questa settimana: entro il 31 maggio la richiesta delle famiglie nei confronti del docente nominato al 31 a ... 🔗Come scrive orizzontescuola.it

Anief contesta la conferma dei precari di sostegno - (Teleborsa) - "Sulla continuità didattica dei docenti di sostegno siamo arrivati alle ipocrisie di Stato: noi, come sindacato da sempre vicino ai bisogni degli alunni con disabilità, diciamo basta a q ... 🔗Segnala teleborsa.it

Sostegno, il decreto sulla continuità didattica fa discutere: facciamo il punto