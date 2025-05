Conference League trionfo del Chelsea

Il Chelsea conquista la vittoria nella finale di Conference League a Breslavia, rimontando il Betis Siviglia con un sofferto 4-1. È una storica prima finale senza squadre italiane, che consacra il Chelsea campione in un'emozionante pareggio tra talento e determinazione.

22.54 Fa festa il Chelsea che a Breslavia in Polonia batte 4-1 in rimonta il Betis Siviglia nella prima finale di Conference League senza una squadra italiana Betis avanti al 9':Isco inventa per Ezzalzouli,stop di destro e staffilata di sinistro all'angolino. Andalusi pericolosi con Bartra, Cardoso e Natan.Nel 2° tempo si scatena il Chelsea che al 65' pareggia con Enzo Fernandez (cross di Palmer) e al 70' la ribalta con Jackson (ancora su assist di Palmer). Il 3-1 lo firma Sancho con un tiro a giro (85'). Di Caicedo il definitivo 4-1 (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

