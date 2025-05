Conference League trionfo del Chelsea | Betis Siviglia sconfitto 4-1

Il Chelsea ha conquistato la vittoria nella Conference League, superando il Betis Siviglia nella finalissima di Breslavia con un emozionante 4-1 in rimonta. La formazione di Enzo Maresca ha ribaltato il risultato grazie a una prestazione volunteers e determinata, regalando ai propri tifosi un grande trionfo europeo.

Il Chelsea ha vinto la Conference League. La formazione di Enzo Maresca ha superato nella finale di Breslavia il Betis Siviglia. I londinesi si sono imposti 4-1 in rimonta. Gli spagnoli passano in vantaggio al 9? con Ezzalzouli. Nella ripresa pareggia i conti Enzo Fernandez (65?) e Jackson (70?) firma il sorpasso. Nel finale vanno a segno Sancho (83?) e Caicedo (91?). Primo trionfo da allenatore per Maresca. Il Chelsea è la prima squadra ad aver vinto tutte e cinque le competizioni europee, tra Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa e Coppa delle Coppe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conference League, trionfo del Chelsea: Betis Siviglia sconfitto 4-1

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe "roba che sogni", dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club.

