Conference League trionfa il Chelsea! Sconfitto il Betis 4-1 in finale | Maresca entra nella storia!

Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League, battendo il Betis 4-1 in una finale emozionante a Breslavia. Un trionfo memorabile che segna un turning point storico per i Blues e per il calcio europeo.

Conference League, vince il Chelsea di Maresca! Battuto il Betis 4-1 in finale: il racconto della serata e del successo dei blues Enzo Maresca scrive un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. Nella suggestiva notte di Breslavia, il Chelsea domina il Betis con un netto 4-1 in rimonta grazie ai gol di Enzo Fernandez, Nicolas . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conference League, trionfa il Chelsea! Sconfitto il Betis 4-1 in finale: Maresca entra nella storia!

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aitor Ruibal sulla finale di UEFA Conference League del Real Betis contro il Chelsea; Conference League: Enzo Maresca e il Chelsea inseguono la storia nella finale di mercoledì; L'Adarabioyo del Chelsea punta a un trionfo storico nella finale della UEFA Conference League.; Conference League 2024-2025: pronostici, statistiche, data e orario: tutto sulla finale tra Betis e Chelsea. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chelsea-Betis 4-1: i Blues vincono la Conference League, la squadra di Maresca trionfa in rimonta - Il Chelsea trionfa 4-1 contro il Betis e conquista la Conference League 2025. La squadra di Maresca vince in rimonta dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo, dilagando con i suoi ... 🔗msn.com scrive

Chelsea trionfa in Conference League 2024-'25: battuto il Real Betis 4-1 - Il Chelsea di Enzo Maresca vince la Conference League 2024-'25 superando il Real Betis 4-1 nella finale di Breslavia. 🔗Come scrive sport.quotidiano.net

Il Chelsea si prende la Conference, Maresca in trionfo: poker al Betis - La finalissima di Conference League finisce 4-1 per il Chelsea contro il Betis. La formazione guidata dall’italiano Maresca conquista la competizione europea grazie alle quattro reti realizzate nella ... 🔗Secondo tuttosport.com