Conference League il Chelsea ribalta il Betis e si laurea campione

Il Chelsea si laurea campione della Conference League 2023, ribaltando il punteggio grazie a un'impressionante ripresa e un poker realizzato nella seconda metà della partita. La conquista del trofeo, che torna nel Regno Unito per la quarta edizione, conferma la straordinaria stagione dei Blues nella competizione europea.

Un poker tutto nella ripresa per il Chelsea che vince la Conference League battendo in finale il Betis Siviglia La quarta edizione della Conference League ritorna in Inghilterra. Dopo quella del 20222023 vinta dal West Ham contro la Fiorentina, ora è il Chelsea a trionfare tra le squadre di Premier League battendo in finale gli spagnoli del Betis con il risultato di 4-1 in rimonta. I biancoverdi erano andati in vantaggio con la rete di Ezzalzouli su assist di Isco dopo appena nove minuti, ma nella ripresa è emerso il Chelsea con un super Cole Palmer che prima offre l'assist per Enzo Fernandez al 65? e poi quello del 2-1 di Nicolas Jackson cinque giri di lancette più tardi.