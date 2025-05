Conference League Chelsea-Real Betis 4-1 | Blues vittoriosi e nella storia della Uefa

La finale di Conference League tra Chelsea e Real Betis, disputatasi alla Tarczynski Arena di Breslavia il 28 maggio 2025, si è conclusa con il sorprendente trionfo dei Blues, scrivendo un capitolo storico nella UEFA. Un confronto ricco di emozioni, in cui la mente vincente e le stelle di classe come Palmer e Isco hanno fatto la differenza.

Breslavia (Polonia), 28 maggio 2025 – La Tarczynski Arena di Breslavia ospita la finale di Conference League tra Real Betis e Chelsea. Come da previsioni, l'ago della bilancia diventano gli uomini di maggior classe: da una parte Isco e dall'altra Palmer. Nessuno dei due delude: apre l'esperto spagnolo, che nel primo tempo innesca la rete di Ezzalzouli che illude i suoi prima che l'inerzia della gara cambi proprio dopo l'uscita per infortunio del momentaneo match winner. Poi sale in cattedra Palmer, assente non giustificato nella frazione iniziale come gran parte dei Blues: il numero 20, nel giro di appena 5', confeziona due cioccolatini che Fernandez e Jackson scartono di testa al meglio, ribaltando la finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League, Chelsea-Real Betis 4-1: Blues vittoriosi e nella storia della Uefa

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

