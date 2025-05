Conference League Betis Siviglia Chelsea 1-4 | I Blues di Maresca trionfano in finale

Il Chelsea di Maresca conquista la vittoria nella finale di Conference League contro il Betis Siviglia, con un risultato di 4-1 a Wroclaw. I gol di Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo hanno portato i Blues al primo titolo europeo sotto la guida dell’allenatore italiano. Una partita memorabile che consacra il Chelsea come nuovo protagonista del calcio continentale.

Conference League, il Chelsea trionfa in finale contro il Betis Siviglia: la decidono i gol di Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo. La squadra guidata da Maresca ha conquistato la Conference League, trionfando nella finale di Wroclaw contro il Real Betis con un netto 4-1. Nel primo tempo, gli spagnoli hanno dimostrato una grande cinicità, portandosi in vantaggio grazie a un gol di Ezzalzouli. I Blues, purtroppo, non sono riusciti a creare grattacapi agli avversari durante i primi 45 minuti, chiudendo la frazione di gioco senza segnare. Tuttavia, tutto è cambiato nella ripresa: il Chelsea ha iniziato a dominare e ha trovato il gol del pareggio al 65' con un tentativo ben riuscito di Fernandez.