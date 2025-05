Concorso San Francesco d’Assisi | il pensiero l’opera la cultura e la sua eredità | candidature scuole entro il 30 maggio

In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, è indetto un concorso nazionale per le scuole primarie, statali e paritarie. Le candidature possono essere presentate entro il 30 maggio e mirano a esplorare il pensiero, l'opera e l'eredità culturale di questo straordinario santo, secondo il Protocollo d’Intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione.

In vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stato promosso un concorso nazionale destinato alle scuole primarie, sia statali sia paritarie. L’iniziativa nasce dall’attuazione del Protocollo d’Intesa siglato il 25 luglio 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comitato nazionale preposto alla commemorazione. L'articolo Concorso “San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità”: candidature scuole entro il 30 maggio ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorso nazionale 'San Francesco d'Assisi'; La scuola celebra San Francesco: un concorso nazionale per riscoprirne il messaggio; Concorso su San Francesco per le scuole primarie; Lirica giovane a Catanzaro: ancora aperte le iscrizioni al Concorso San Francesco di Paola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorso nazionale 'San Francesco d'Assisi' - Il ministero dell'Istruzione e del merito, in collaborazione con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha indetto il Concorso nazional ... 🔗Scrive ansa.it

Concorso per le scuole “San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della ... 🔗Secondo orvietosi.it

Concorso nazionale 'San Francesco d'Assisi' - Il ministero dell'Istruzione e del merito, in collaborazione con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha indetto il Concorso ... 🔗Scrive ansa.it

A Cosenza il concorso lirico San Francesco di Paola