Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento

Il concorso PNRR2 per la scuola secondaria entra nella fase cruciale delle nuove convocazioni per le prove orali e pratiche, con le prime sessioni previste già a partire da maggio. Dopo aver superato le anomalie della fase di selezione, docenti e aspiranti si preparano ora alla prossima sfida, che si preannuncia fondamentale per il futuro del sistema scolastico.

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l'accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

