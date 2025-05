Concorso DSGA | CIAD entro l’immissione in ruolo candidati ammessi alle prove con riserva CHIARIMENTI

L'articolo esplora le recenti problematiche emerse nel concorso per 1.400 DSGA, evidenziate da Anief, riguardanti evidente disparità nello svolgimento delle prove. In risposta, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha diramato una nota chiarificatrice sul conseguimento della CIAD, sottolineando l'importanza di garantire trasparenza e correttezza nel processo di immissione in ruolo per i candidati ammessi con riserva.

A seguito di segnalazioni di difformità nello svolgimento del concorso per 1.400 DSGA, funzionari ed elevata qualificazione, denunciate nei giorni scorsi da Anief, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha pubblicato una nota di chiarimenti sul conseguimento della CIAD, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito necessario per accedere al ruolo. L'articolo Concorso DSGA: CIAD entro l’immissione in ruolo, candidati ammessi alle prove con riserva. CHIARIMENTI ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

