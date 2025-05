Concorso DSGA 2025 prova scritta suppletiva il 29 maggio | calendario e sedi In Aggiornamento

Il concorso DSGA 2025 si avvicina con la prova scritta suppletiva prevista per il 29 maggio, secondo l’avviso ufficiale del 7 maggio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Restate aggiornati sul calendario e le sedi, in costante aggiornamento, per prepararsi al meglio a questa importante prova per l’accesso ai ruoli di funzionari scolastici.

Con un avviso ufficiale del 7 maggio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato il calendario della prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, finalizzato all'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. L'esame si terrà il 29 maggio 2025 in una sessione unica, con operazioni di identificazione dalle ore 13:30 e svolgimento

