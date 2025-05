Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2 sta finalmente entrando nel vivo, con le convocazioni in costante aggiornamento e il via libera del Ministero alla fase orale. Dopo l'autorizzazione alla pubblicazione del voto minimo in alcune classi di concorso, le commissioni sono ora al lavoro per convocare i candidati, portando un passo avanti importante nel processo di selezione.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Concorso docenti PNRR2, nelle graduatorie bisognerà distinguere abilitazione 30 CFU da 12.50 punti da quella da 5 punti. IMPORTANTE; Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025; Sbloccato il Concorso docenti PNRR2: ecco le convocazioni per la prova orale; Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento [AGGIORNATO]. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso ... 🔗Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR2, prova suppletiva cambierà il voto minimo di accesso? - Ha suscitato preoccupazione tra i candidati del concorso PNRR2, bandito con DDG n. 3059 e 3060/2024, e già ammessi alla prova provale sulla base del voto minimo comunicato dagli Uffici Scolastici per ... 🔗Scrive orizzontescuola.it

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il Calendario della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti, che si svolgerà il 12 Giugno 2025. Ecco l'Avviso con le indicazioni del MIM in ... 🔗ticonsiglio.com scrive