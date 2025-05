Concorso Dantebus 2025 il 29 maggio la premiazione dei 60 000 partecipanti | un corto lirico svelerà i vincitori

Il 29 maggio 2025, il canale YouTube di Dantebus trasmetterà in diretta la premiazione dei Concorsi Internazionali Dantebus, coinvolgendo ben 60.000 partecipanti. L'evento sarà caratterizzato da un corto lirico, "Lo Spartito Magico", che svelerà i vincitori in modo innovativo e suggestivo, omaggiando l'arte e la creatività dei partecipanti. Non perdere questo appuntamento imperdibile con la cultura!

Giovedì 29 maggio 2025 alle ore 19, il canale YouTube di Dantebus ospiterà in diretta la premiazione dei Concorsi Internazionali Dantebus. Un’edizione straordinaria che affida l’annuncio dei vincitori a un cortometraggio lirico dal titolo Lo Spartito Magico, tratto dall’omonima opera del Maestro... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Concorso Dantebus 2025, il 29 maggio la premiazione dei 60.000 partecipanti: un “corto” lirico svelerà i vincitori

Concorso Dantebus 2025, il 29 maggio la premiazione dei 60.000 partecipanti: un “corto” lirico svelerà i vincitori - La Casa Editrice Dantebus, nata dal primo social network per artisti, ha lanciato anche quest’anno un concorso che ha raccolto poesie, racconti, dipinti e fotografie. I vincitori saranno resi noti att ... 🔗Come scrive trevisotoday.it

Dantebus, oltre 60.000 opere per i concorsi internazionali. E l’annuncio dei vincitori diventa un cortometraggio - Le classifiche stabilite da una giuria tecnica e una popolare (che ha votato sui social): racconti, poesie, dipinti e fotografie arrivate anche Regno Unito e Usa ... 🔗Si legge su msn.com

Lo Spartito Magico Finale Concorsi Dantebus 2025 - Video musicale con Esiti Concorsi Dantebus 2025