Concorso collaboratori scolastici Trento | online le tracce della prova scritta e i risultati

L'Ufficio scolastico di Trento ha reso disponibili online le tracce della prova scritta per il concorso di 300 collaboratori scolastici, svoltosi il 27 maggio. Sono stati pubblicati anche i risultati in forma anonima per i candidati che hanno presentato domanda entro il 17 marzo. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questo importante concorso.

L'Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato le tracce della prova scritta del concorso per 300 collaboratori scolastici, che si è svolta ieri 27 maggio. Pubblicati anche i risultati in forma anonima. Hanno partecipato alla prova i candidati ammessi che hanno presentato domanda entro il 17 marzo. L'articolo Concorso collaboratori scolastici Trento: online le tracce della prova scritta e i risultati . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

