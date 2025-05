Concorso collaboratori scolastici a Trento | pubblicate le tracce della prova scritta e i risultati anonimi Esiti

Scopri tutto sul concorso collaboratori scolastici a Trento: sono stati pubblicati le tracce della prova scritta svolta il 27 maggio e gli esiti anonimi degli esami. Informati sui dettagli e preparati al meglio per le future opportunità nella scuola trentina.

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha reso noti i dettagli relativi alla prova scritta del concorso per l’assunzione di 300 collaboratori scolastici. L’esame si è svolto il 27 maggio e ha visto la partecipazione di numerosi candidati. In data odierna sono stati pubblicati sia i quesiti proposti durante la prova sia i risultati . Concorso collaboratori scolastici a Trento: pubblicate le tracce della prova scritta e i risultati anonimi Esiti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Università di Trento: concorso per 40 collaboratori amministrativi - L'Università di Trento ha aperto un concorso per reclutare fino a 40 collaboratori amministrativi. Questa selezione pubblica mira a creare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nell'area dei collaboratori, destinata a coprire posizioni vacanti all'interno dell'ente. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Concorso 300 collaboratori scolastici Trento, prova scritta il 27 maggio; Concorso collaboratori scolastici Trento al via, il 27 maggio si parte con la prova scritta: come si svolgerà ?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorso collaboratori scolastici Trento: online le tracce della prova scritta e i risultati - L'Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato le tracce della prova scritta che si è svolta ieri 27 maggio. Pubblicati anche i risultati ... 🔗Da orizzontescuola.it

Concorso ATA Trento 2025 per 300 Collaboratori Scolastici: ecco il Bando, domande dal 13 Febbraio al 17 Marzo - Il 31 gennaio 2025, la Giunta provinciale di Trento ha approvato il ... Le domande di partecipazione al concorso ATA per 300 collaboratori scolastici potranno essere inviate dalle ore 14.00 ... 🔗Scrive ticonsiglio.com

Concorso 300 collaboratori scolastici Trento, prova scritta il 27 maggio - Si svolgerà il 27 maggio, ore 14, la prova scritta del concorso straordinario per 300 collaboratori scolastici a tempo indeterminato ... 🔗Si legge su orizzontescuola.it