Concordati con i sindaci dell’Amiata i lavori alla strada del Cipressino

A Firenze si è svolta una riunione decisiva per discutere i lavori sulla strada regionale 64 del Cipressino, con la partecipazione di autorità locali e regionali. Il presidente Eugenio Giani e altri rappresentanti, tra cui il presidente della Provincia di Grosseto e la sindaca di Civitella Paganico, hanno concordato le future azioni per migliorare la viabilità nella zona dell'Amiata.

GROSSETO – Si è tenuta a Firenze la riunione per fare il punto sulla strada regionale 64 del Cipressino. Erano presenti il presidente Eugenio Giani, l’assessore alla mobilità Stefano Baccelli, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi, il sindaco di Cinigiano Luciano Monaci, la sindaca di Castel del Piano Cinzia Pieraccini, il sindaco di Arcidosso Iacopo Marini e il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi oltre ai responsabili degli uffici tecnici dell’assessorato regionale della mobilità e della Provincia. “Abbiamo stabilito insieme le priorità progettuali del tracciato della strada, ha detto Giani... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

Si allarga la strada del Cipressino, Giani: «Concordati i lavori coi sindaci. Ecco i primi interventi»; 65 milioni per la Strada del Cipressino; Quasi 4mila euro per riportare la salma di Saber in patria: terminata la raccolta fondi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concordati con i sindaci dell'Amiata i lavori alla strada del Cipressino - GROSSETO - Si è tenuta a Firenze la riunione per fare il punto sulla strada regionale 64 del Cipressino. Erano presenti il presidente Eugenio Giani, l'assessore alla mobilità Stefano Baccelli, il pres ... 🔗Come scrive msn.com

65 milioni per la Strada del Cipressino: concordati i lavori con i sindaci dell’Amiata - Incontro tra Regione Toscana e sindaci dell'Amiata per i lavori sulla Strada del Cipressino, in provincia di Grosseto ... 🔗Riporta grossetonotizie.com

Dal vertice fiorentino con i sindaci dell'Amiata arrivano 65 milioni per la strada del Cipressino - In arrivo 65 milioni di euro per la Strada regionale 64 del Cipressino. È quanto emerso dal vertice tenuto oggi – martedì 27 maggio – a Firenze con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l ... 🔗Lo riporta corrieredimaremma.it