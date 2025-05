Conceicao lascia il Milan ma non l’Italia | una squadra di Serie A su di lui

Si chiude con tanta amarezza l'esperienza di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan: futuro ancora in Serie A?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conceicao lascia il Milan, ma non l’Italia: una squadra di Serie A su di lui

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana” - Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Conceicao dopo Roma-Milan: Rosso a Gimenez ma non in finale di Coppa Italia col Bologna: difficile da accettare; Il triste addio di Conceiçao: l'ultima a San Siro in silenzio e senza panchina; Milan, lo sfottò di Calabria a Conceicao durante i festeggiamenti della Coppa Italia del Bologna: «Qualcuno ha un sigaro?»; Milan-Conceiçao, si chiude con il Monza e poi l'addio. Da Allegri a Xavi, da Italiano a Thiago Motta: ecco chi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, clamorosa notizia su Conceicao: una big italiana lo tenta - Il futuro di Sergio Conceicao sembra essere lontano dal Milan. Nelle ultime ore una big italiana ha chiesto informazioni sull’allenatore ... 🔗Lo riporta msn.com

Serie A, Conceicao resta in Italia: chiusura con una big - Svolta sul fronte calciomercato in Serie A. Spunta la nuova destinazione in Italia per Sergio Conceicao: la mossa a sorpresa ... 🔗Riporta calciomercato.it

Milan, Calabria ancora contro Conceicao: lo sfottò fa il giro dei social – FOTO - Sta facendo il giro del web lo sfottò di Davide Calabria nei confronti del suo ex allenatore Sergio Conceicao. Lo scontro a distanza continua ... 🔗Segnala spaziomilan.it

?? ATTENZIONE A CONCEIÇAO: COSA GLI SUCCEDE? LASCIA O RADDOPPIA?