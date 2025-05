Conceicao Juve trovato un primo accordo con il Porto | ci sono novità sul futuro dell’esterno portoghese

Il futuro di Francisco Conceicao, giovane esterno portoghese, si arricchisce di novità. Secondo l'odierna edizione di Tuttosport, la Juventus ha raggiunto un primo accordo con il Porto, segnando un passo significativo nel potenziale trasferimento. Scopriamo tutti i dettagli di questa trattativa e cosa potrebbe comportare per il club bianconero.

Conceicao Juve, trovato un primo accordo con il Porto: ci sono importanti novità sul futuro dell'esterno portoghese, tutti gli aggiornamenti. L'edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Francisco Conceicao, esterno che il calciomercato Juve ha prelevato dal Porto la scorsa estate con la formula del prestito secco. Secondo quanto si apprende i bianconeri avrebbero chiesto e ottenuto dai portoghesi la possibilità di puntare sull'esterno ancora per il Mondiale per Club, poi il discorso andrà nuovamente riaffrontato.

