Con Novak Djokovic al Roland Garros 2025 dove la terra battuta è uno state of mind

Scopri il fascino di Novak Djokovic al Roland Garros 2025, dove la terra battuta diventa uno "state of mind" unico nel suo genere. Insieme a Lacoste, abbiamo esplorato le nuove collezioni co-branded, tra tradizione e innovazione, celebrando la storia e il duro impatto di questo iconico torneo francese.

Siamo stati all'Open di Francia insieme a Lacoste, che ha presentato le sue collezioni in co-brandig per lo Slam francese. Dai colori tradizionali alla grafica che mostra l’impatto di una pallina: tutto gira intorno alla caratteristica superficie rossa, che ha una storia davvero particolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Con Novak Djokovic al Roland Garros 2025, dove la terra battuta è uno state of mind

