Con l’Intelligenza artificiale peggiorano le truffe online

L'intelligenza artificiale sta portando a un aumento delle truffe online, rendendo i raggiri più sofisticati e credibili. Messaggi fraudolenti, e-mail ingannevoli e profili social falsi minacciano la sicurezza dei consumatori, mettendo a rischio sia i loro dati personali che il denaro. È fondamentale rimanere vigili e verificare sempre le informazioni alla fonte per proteggersi da queste insidie sempre più comuni.

CONSUMATORI. Messaggi, e-mail, profili social falsi e conversazioni simulate. I rischi per soldi e dati personali aumentano. «Attenti, verificare alla fonte»

