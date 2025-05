Con i capitali privati la difesa europea può raggiungere l’eccellenza Parla Federle TholusCapital

L'Europa è chiamata a rafforzare la propria difesa, ma le risorse pubbliche scarseggiano. In questo contesto, Markus Federle, fondatore di TholusCapital, sottolinea come i capitali privati possano rappresentare una soluzione innovativa per raggiungere l'eccellenza nel settore della difesa, senza compromettere i bilanci dedicati al welfare sociale. La trasformazione degli investimenti privati in opportunità strategiche per la sicurezza europea si rivela quindi essenziale.

L'Europa ha bisogno di investire nella Difesa, ormai è chiaro a tutti. Tuttavia, tra bilanci pubblici sotto sforzo e la necessità di non intaccare la spesa sociale, i mezzi a disposizione per realizzare questi investimenti sono sempre meno. Secondo Markus Federle, fondatore di TholusCapital, fondo di investimento focalizzato sulla difesa, e le tecnologie critiche, il coinvolgimento degli attori privati non è solo auspicabile, ma necessario. Airpress lo ha intervistato per comprendere meglio in che modo e con quali orizzonti i capitali privati potrebbero rappresentare l'asso nella manica del Vecchio continente...

