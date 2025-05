comunità educante l evento conclusivo

Oggi alle 17.30 al PalaPertini si svolgerà l'evento conclusivo del progetto 'Comunità Educante', promosso dalla Società della Salute della Valdinievole. Giunto al secondo anno di sperimentazione, il percorso ha come obiettivo principale l'attivazione di interventi volti a stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di famiglie, scuola e territorio nella formazione e crescita dei giovani.

Oggi alle 17.30, al PalaPertini, è stato organizzato l'evento conclusivo del percorso 'Comunità Educante', attivato dalla Società della Salute della Valdinievole nell'anno scolastico 202324, giunto quindi al secondo anno di sperimentazione. Obiettivo prioritario, mettere in campo interventi e attività contro la povertà educativa di giovani e giovanissimi, in orario pomeridiano nelle scuole della Valdinievole, attraverso attività e interventi multidisciplinari. L'iniziativa di oggi serve per disegnare un primo bilancio dei risultati conseguiti in questi due anni, anche in prospettiva futura, assieme a professionisti esperti in ambito educativo, che aiuteranno a comprendere le dinamiche delle relazioni tra adultigenitori e giovani generazioni, oltre a dirigenti scolastici, docenti, educatori che nei vari plessi si sono impegnati nel percorso progettuale, che porteranno le loro testimonianze