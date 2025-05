Comunali Schlein | Bella vittoria premessa per le Regionali in autunno

Elly Schlein festeggia una significativa vittoria alle comunali, definendo il risultato come una "bella tripletta al primo turno" per i progressisti. Questo successo non solo celebra l'unità delle forze progressiste, ma rappresenta anche un promettente punto di partenza in vista delle prossime elezioni regionali in autunno. La Schlein sottolinea l'importanza di mantenere la coesione per affrontare le sfide future.

BOLOGNA – “È una bella giornata per i progressisti e le progressiste, una bella tripletta al primo turno”, che costituisce anche “la migliore premessa” in vista delle Regionali in autunno, sempre cercando la “massima unità” tra le forze progressiste. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando all’assemblea di Confindustria a Bologna. “Adesso c’è subito da mettersi al lavoro per rispondere ai bisogni delle persone, però è veramente una bella giornata, una bella affermazione. Il Pd che si dimostra in crescita: è cresciuto di otto punti, è arrivato e si è confermato in molte città primo partito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Comunali, Schlein: “Bella vittoria, premessa per le Regionali in autunno”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comunali, Schlein: bella vittoria (premessa per Regionali in autunno); IL VIDEO. Comunali, Schlein: bella vittoria (premessa per Regionali in autunno); Elezioni comunali, Genova e Ravenna al centrosinistra. Schlein: Uniti si vince; Schlein: Uniti si vince. Donzelli: Dispiaciuti, ma il centrodestra cresce. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Comunali, Schlein: “Bella vittoria, premessa per le Regionali in autunno” - BOLOGNA - "È una bella giornata per i progressisti e le progressiste, una bella tripletta al primo turno", che costituisce anche "la migliore premessa" in ... 🔗Segnala lopinionista.it

Comunali, il centrosinistra allargato conquista al primo turno Genova e Ravenna. Schlein: “Uniti si vince” - Il "campo larghissimo" con M5s, Italia viva e Azione porta Silvia Salis alla vittoria nel capoluogo ligure e Alessandro Barattoni nella città romagnola. Ballottaggi a Taranto e Matera ... 🔗Si legge su ilfattoquotidiano.it

Come la vittoria del campo largo può incidere sulle Regionali d’autunno - Dove corre unito il centrosinistra vince come dimostrano Genova e Ravenna. Un antipasto delle Regionali d'autunno? Gli occhi sono puntati su Conte e sul M5s ... 🔗Riporta msn.com

Elly Schlein canta Bella Ciao dopo la vittoria alle primarie del PD