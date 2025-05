Compra ora paga più tardi Klarna raddoppia le perdite | i clienti non restituiscono i prestiti

Klarna, leader nel settore "Buy now, pay later", si trova ad affrontare un anno difficile, con perdite nette di 99 milioni nel primo trimestre. La crescente difficoltà nel recupero dei prestiti da parte dei clienti mette in discussione la sostenibilità del modello di business, con prospettive preoccupanti per il 2025. Il conto, infatti, arriva sempre, e Klarna dovrà affrontare sfide significative per rimanere competitiva.

Il conto, alla fine, arriva sempre. E per Klarna, società tra i leader globali del modello « Buy now, pay later » («Compra ora, paga più tardi»), il 2025 si prospetta un anno da saldo in rosso. Nel primo trimestre, la fintech europea dei pagamenti dilazionati ha fatto registrare perdite nette di 99 milioni di dollari, una cifra più che doppia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dietro quel dato ci sono soprattutto i debiti non ripagati dai clienti, che sono aumentati del 17% su base annuale fino a toccare quota 136 milioni di dollari. Una situazione a dir poco insostenibile, al punto da spingere la dirigenza di Klarna a tagliare del 40% la propria forza lavoro nel giro di due anni e a sospendere i piani per la quotazione in borsa negli Stati Uniti.

